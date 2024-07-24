Самообследования объектов недвижимости проводят в Подмосковье по поручению губернатора

За последние два года в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева было осмотрено более 39,3 тысячи объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства), находящихся в муниципальной собственности. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что округами-лидерами по числу проведенных самообследований стали Одинцовский, Дмитровский и Серпухов. За два года муниципальные земельные инспекторы выявили более шести тысяч объектов неиспользуемого имущества.

«По каждому неиспользуемому объекту органы местного самоуправления составляют дорожную карту и размещает информацию на областном инвестпортале. В настоящее время подготовлено 2538 дорожных карт по вовлечению объектов в хозяйственный оборот, из них на портале размещено 804 объекта недвижимости, а по итогам самообследования реализовано 608 объектов за два года», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В результате реализации объектов недвижимости в бюджет муниципалитетов поступило порядка 240 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.