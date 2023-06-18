Самооценка снижается, тревожность растет: объясняем, почему нельзя спать меньше шести часов

Многие люди готовы жертвовать сном, чтобы все успеть. Иногда это действительно необходимо и приносит свои результаты. Но если регулярно пренебрегать одной из главных потребностей организма, то это серьезно подорвет здоровье.

Дело в том, что для восстановления необходимо спать по 7–8 часов. Если нарушить эту норму и спать 6 часов и меньше, то можно столкнуться с ухудшением памяти, а также могут появиться головные боли. Кроме того, при недосыпе падает мотивация, что может отразиться на жизненных целях и достижениях.

«Также недостаток сна приводит к росту тревожности, снижению самооценки и настроения. Помимо этого, при сокращении сна жировые клетки человека меньше вырабатывают гормон, который отвечает за чувство сытости», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Таким образом повышается чувства голода и есть вероятность значительно поправиться. При недосыпании будет и сложно похудеть.

Кроме того, пропуск сна даже на одну ночь снижает уровень тестостерона на 20%, уровень кортизола, или гормона стресса, повышается на 20%.

«Помимо этого, недосып сказывается и на работу сердца и сосудов. В частности, повышается кровяное давление и учащается сердцебиение», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как справиться с дневной сонливостью.