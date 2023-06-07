«Проветривайте помещение»: сомнолог назвал неожиданные способы борьбы с дневной сонливостью

Сонливость появляется не только из-за того, что вы поздно ложитесь и рано встаете. Причин может быть несколько, от серьезного стресса до низкого качества питания. Эксперты назвали несколько способов, которые помогут бороться с сонливостью.

Одной из причин такого состояния может быть обезвоживание. Попробуйте пить больше воды, в пределах полутора-двух литров в день. Даже если вы не занимаетесь спортом, водный баланс все равно нужно соблюдать. А если ежедневная активность все же присутствует в вашей жизни, то пить воды нужно еще больше, особенно в летнее время.

«И кстати, занятия физическими упражнениями тоже повышают уровень энергии и бодрости. Несколько простых упражнений с утра уже позитивно скажутся на состоянии в течение дня. Если есть возможность, ходите в спортзал, разминайтесь в обеденный перерыв или бегайте по вечерам», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Попробуйте употреблять более здоровую пищу, такую как фрукты, овощи, белковые продукты и здоровые жиры. Организм отреагирует незамедлительно и будет бороться с сонливостью куда успешнее. При этом важно не переедать. В таком случае можно легко добиться обратного эффекта.

«Чаще меняйте обстановку, проветривайте помещение в квартире, гуляйте и начните делать то, что никогда не делали. Этот метод точно скажется на вашем состоянии, и, скорее всего, сонливость не будет вас накрывать в самый неподходящий момент», – заключил эксперт.

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