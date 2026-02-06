«Самопереваривание» органа: врач предостерегла от яблок и ряда других продуктов на ужин

Поджелудочная железа, один из ключевых органов пищеварения, ассоциируется у многих с последствиями обильных застолий. Однако спровоцировать ее острое воспаление — панкреатит — могут и вполне безобидные, на первый взгляд, продукты, такие как свежее яблоко или порция мороженого. Особенно это опасно, когда орган уже ослаблен хроническим процессом. Об этом рассказала REGIONS врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

По словам специалиста, патология развивается из-за преждевременной активации ферментов непосредственно в поджелудочной железе. Запускается механизм аутолиза («самопереваривания»), который по тяжести поражения тканей сопоставим с глубоким внутренним ожогом. Данное состояние является жизнеугрожающим и требует немедленного стационарного лечения.

Если алкоголь и жирная пища — признанные провокаторы, то некоторые полезные продукты становятся скрытыми угрозами. В группу риска входят грубая клетчатка (свежие яблоки, груши, капуста), создающая механическую нагрузку; кислоты и сахар из кислых ягод, сладких йогуртов или газировки, вызывающие резкий выброс ферментов; а также холод, провоцирующий спазм протоков железы.

«Именно поэтому в период обострения или при хроническом течении болезни даже яблоко лучше есть не сырым, а запеченным и без кожуры, чтобы минимизировать риски», — уточняет гастроэнтеролог.

Организм посылает четкие сигналы о неблагополучии. Тревожными признаками являются интенсивная опоясывающая боль в верхней части живота, отдающая в спину; тошнота и рвота; изменение характера стула (он становится жирным и зловонным); а также общая слабость и необъяснимая потеря веса. При появлении такой симптоматики необходимо срочно обращаться к врачу.

При проблемах с поджелудочной диета становится главным элементом терапии. Ее основы — щажение и дробность питания. В хронической стадии рацион должен включать постные белки, крупы на воде, тушеные овощи и печеные фрукты. Под строгим запретом находятся алкоголь, газированные напитки, кофе, все жирное, жареное, острое, а также свежая выпечка, грибы и бобовые.

Как заключила врач, залогом здоровья поджелудочной является постоянный контроль рациона. Правильная диета позволяет органу работать без перегрузок и вовремя восстанавливаться, защищая человека от болезненных обострений.

