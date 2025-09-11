«Самовольно уехал»: техникум отказался от 17-летнего студента, разорванного в бетономешалке в Караге

Мать 17-летнего юноши, трагически погибшего в бетономешалке, Елена Истомина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом стало известно из беседы Елены Истоминой с корреспондентом издания «КП-Пермь». Несчастный случай произошел на предприятии в Карагайском округе, где подросток проходил производственную практику.

По словам матери, представители техникума отрицают свою причастность к произошедшему, утверждая, что не направляли студентов на практику и что они уехали туда по собственной инициативе.

«Как это возможно, что с момента заселения ребят в общежитие, 31 августа, они куда-то уехали и мне не сообщили, что сына нет на учебе? Прошу председателя СКР Александра Бастрыкина взять это дело на личный контроль», — цитирует «Парма новости» слова матери погибшего.

Трагедия произошла вечером 10 сентября. По данным правоохранительных органов, студент оказался в цеху и попал в шнек бетоносмесителя, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Его тело было извлечено одногруппниками. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключилась прокуратура.

По словам Елены, она потеряла не только любимого сына, но и единственного мужчину и опору в семье.

«У меня шесть детей, младшим 2 и 3 годика, девочки-школьницы, старший сын работает в Перми, муж на спецоперации, поэтому Рома был единственным мужчиной в доме. У нас подсобное хозяйство — 50 кур, цыплята, свиньи, огород — все было на нем, он был моими руками и ногами», — поделилась женщина.

Несмотря на юный возраст, Роман был очень самостоятельным и трудолюбивым. Сам заработал деньги на телефон, приобрел подержанный мотоцикл, с которым проводил много времени в гараже. Он копил на водительские права и уже собрал 20 тыс. руб. Учеба в агротехникуме была его мечтой.

Следователями назначен ряд экспертиз. Допрашиваются свидетели. Следствие даст оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда. Как сообщили в следственном управлении краевого СКР, расследование продолжается.

