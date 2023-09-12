Самозанятые из Подмосковья могут бесплатно получить электронную подпись

В Московской области самозанятым доступна новая услуга. Такие предприниматели теперь могут бесплатно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) через центр «Мой бизнес».

Услугу по выдаче ЭЦП подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает бесплатно, подчеркнули в пресс-службе областного министерства инвестиций, промышленности и науки. Для этого необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров на Инвестиционном портале региона.

Задать вопросы по поводу получения электронной цифровой подписи также можно по телефонам: 8-499-645-64-00 и 8-499-645-64-00 (добавочные 128, 133, 139 или 266). Кроме того, можно обратиться на горячую линию по номеру 0150.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала этого года жители Подмосковья обратились в МФЦ свыше 6,8 миллиона раз.