Самозанятые из Подмосковья приняли участие в мастер-классе по управлению продажами

Более 100 самозанятых из Московской области приняли участие в мастер-классе «Управление продажами», который прошел в Москве, сообщили в областном Мининвесте. Его провели центр «Мой бизнес» Подмосковья и Школа Бизнеса «Синергия» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В ведомстве уточнили, что в качестве спикера на мероприятии выступил предприниматель и бизнес-тренер Владимир Якуба. Участники узнали о ключевых приемах в продажах, техниках для увеличения продаж, о том, как работать с личными страхами, и не только. Кроме того, они могли выиграть один курс онлайн-MBA и три мини-MBA от Школы Бизнеса «Синергия». Отметим, что подробности о поддержке предпринимателей в регионе можно найти на Инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.