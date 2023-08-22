Самозанятые в Московской области смогут прокачать свой профессиональный уровень в сфере красоты

Самозанятые, работающие в сфере красоты в Московской области, могут пройти бесплатный спецкурс «Бьюти индустрия», сообщили в областном Мининвесте. Он пройдет при поддержке областного центра «Мой бизнес», созданного по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

В министерстве уточнили, что обучение будет полезно для визажистов, парикмахеров и других мастеров из сферы красоты. В качестве спикера для них выступит известный российский стилист и визажист Владимир Калинчев. Участников ждут серия мастер-классов о макияже, его трендах и видах, сервисе в работе бьюти-мастера, парикмахерском искусстве, а также о работе с бровями. Записаться можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.