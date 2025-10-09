Самозанятых ждут оплачиваемые больничные: как будет работать новая система с 1 января

Самозанятые россияне с нового года получат право на оплачиваемые больничные. Для этого необходимо будет добровольно вступить в программу социального страхования и ежемесячно перечислять взносы. Об этом на заседании Правительства РФ заявил председатель ведомства Михаил Мишустин.

Правительство запускает для самозанятых граждан программу добровольного социального страхования. Участники системы, которые будут ежемесячно платить взносы, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.

На выбор предлагается два тарифа. Первый подразумевает взнос около 1,3 тысячи рублей в месяц с возможностью получить до 35 тысяч рублей выплат в год. Второй вариант — примерно 1,9 тысячи рублей ежемесячно с максимальной компенсацией в 50 тысяч рублей за год. Если страховой случай не наступит в течение полутора лет, размер взносов для участника программы может быть существенно снижен. Такая мера призвана сделать социальную защиту для работников без официального найма более гибкой и доступной.

Ранее Минцифры опровергло слухи о выходных без интернета.