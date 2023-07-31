Самозанятым напомнили об услугах подмосковного центра «Мой бизнес»

Самозанятые в Подмосковье могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес», напомнила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Так, например, предприниматели могут получить бесплатную консультацию в онлайн-режиме. Записаться на нее можно по ссылке.

Кроме того, ряд услуг доступен на условиях софинансирования. Речь идет о создании сайта, изготовлении листовок, каталогов и видеороликов, а также о регистрации товарного знака. В последнем случае размер софинансирования составит до семидесяти процентов, но не более пятидесяти тысяч рублей.

В Мининвесте Подмосковья напомнили, что центр «Мой бизнес» был создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Воспользоваться услугами центра могут субъекты МСП, самозанятые и физлица.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области за год увеличилось число социальных предпринимателей.