Самозанятым Подмосковья рассказали о подаче заявлений на получение оплачиваемых больничных

В 2026 году расширена социальная поддержка для самозанятых. Запущен пилотный проект, который позволит данной категории граждан получить право на оплачиваемый больничный. С начала года Отделение СФР по Москве и Московской области получило 849 заявлений от самозанятых региона.

Как стать участником программы

Чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности, самозанятому нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в Отделении Соцфонда по Москве и Московской области. Это можно сделать одним из удобных способов – подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, через мобильное приложение «Мой налог» или в любой клиентской службе. После чего необходимо вносить взносы – ежемесячно или единовременно за календарный год.

Размер взносов

Размер ежемесячного взноса зависит от выбранной страховой суммы. Она составляет 35 тысяч или 50 тысяч рублей.

Взносы рассчитываются по фиксированной ставке – 3,84%. При страховой сумме 35 тысяч рублей он составит 1344 рублей, при выборе суммы в 50 тысяч рублей – 1 920 рублей в месяц. Изменить размер страховой суммы можно один раз в год.

Когда появится право на больничный

Одно из важных условий для получения выплаты по болезни – самозанятый должен уплачивать страховые взносы в течение шести месяцев без перерывов. Также можно внести годовой взнос, но право на оплачиваемый больничный в таком случае появится через полгода.

При наступлении периода временной нетрудоспособности взносы не платятся, при этом страховой стаж не прерывается. Если самозанятый перестает их вносить (за исключением периодов заболевания), участие в программе автоматически прекращается.

Размер и оформление выплаты

После шестимесячной непрерывной уплаты страховых взносов самозанятый получает право на получение пособия по временной нетрудоспособности:

– при оплате от 6 до 12 месяцев – 70% от выбранной страховой суммы за каждый месяц болезни.

– при оплате более 12 месяцев – 100% от страховой суммы.

При определении размера выплаты учитывается общий трудовой стаж – все периоды уплаты страховых взносов, в том числе в рамках эксперимента.

Отделение СФР по Москве и Московской области уведомит, когда у самозанятого появится право на пособие по временной нетрудоспособности. После закрытия больничного листа необходимо дать согласие на выплату через приложение «Мой налог» или портал госуслуг. После его получения финансовая помощь будет перечислена в течение 10 рабочих дней.

Срок программы

У самозанятых Московского региона есть возможность присоединиться к программе до 30 сентября 2027 года. Для ее участников также действует система скидок и надбавок. Важно, знать, что эксперимент касается только больничных по болезни.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

