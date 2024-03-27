Samsung Pay прекращает работу в России

Южнокорейская компания Samsung объявила о прекращении работы собственной службы мобильных платежей Samsung Pay в России с начала апреля 2024 года.

Россияне не смогут пользоваться картами «Мир» в Samsung Pay. Система не даст добавлять и использовать российские карты.

Официально Samsung Pay перестанет работать в РФ с 3 апреля 2024 года. Все ранее добавленные карты, открытые в России, будут удалены. В компании не объяснили, с чем связаны столь резкие изменения. На это могла повлиять актуальная политическая повестка, а также западные санкции.

Примечательно, что недавно также из Google Play исчез Mir Pay. На это обратили внимание пользователи, хотя официальных объявлений об удалении системы из магазина покане было.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента дал оценку слухам об отключении iPhone в России.