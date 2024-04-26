Самую большую инвестиционную школу планируют открыть к 1 сентября в подмосковных Мытищах

Порядка трехсот двадцати рабочих продолжают возводить новую школу, рассчитанную на 1735 учеников, в ЖК «Новое Медведково» городского округа Мытищи в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что уже завершены черновые отделочные работы, ведется обшивка фасада и чистовая отделка. В скором времени строители приступят к монтажу оборудования для пищеблока. Фасадные работы будут полностью выполнены до конца мая.

В «Новое Медведково» построены и введены в эксплуатацию 28 корпусов из 37 запланированных. Также уже открыты лингвистическая гимназия на 768 мест и два детских сада для 400 малышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что более миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».