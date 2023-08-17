Самую большую школу Подмосковья в ЖК «Гусарская баллада» откроют к новому учебному году

В ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцово завершилось строительство школы на 2,2 тысячи учеников, которая станет самой большой в Подмосковье. Сотрудники областного Главгосстройнадзора приступили к итоговой проверке заведения, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что образовательное учреждение планируют открыть к 1 сентября. В нем пять этажей, площадь составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Объект сможет получить итоговый документ — ЗОС, если будет соответствовать всем требованиям проектной документации.

Отметим, что школу и прилегающую территорию оснастят современным оборудованием. Здесь появятся учебные классы, актовый, спортивные и гимнастические залы, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские и другие помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.