Самую финансово грамотную российскую семью определят в Подмосковье

В эту субботу в подмосковном Солнечногорске стартует федеральный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, который поможет определить самую финансово грамотную семью в России. Об этом сообщает Министерство экономике и финансов Московской области.

Участникам предстоит принять участие в нескольких турах в форматах брейн-рингов и квизов, которые будут связаны с личными и общественными финансами, сбережениями и инвестициями. Ими станут те семьи, которые стали лучшими в рамках отборочного регионального тура. Победителям вручат призы и просветительские материалы. Их также ждут экскурсии по объектам финансовой системы России, в том числе, в Музее Финансового университета.

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