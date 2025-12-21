Самые сильные клубы Подольска встретятся на чемпионате по футзалу

В подмосковном Подольске кипит спортивная жизнь: в Универсальном спортивном центре «Юность» стартовал главный футзальный турнир городского округа сезона 2025–2026 годов.

В чемпионате, который продлится до середины апреля, принимают участие десять команд, представляющих весь округ, включая микрорайоны Климовск и Львовский. Соревнования проходят по классической системе, где каждая команда играет с каждой, что гарантирует зрелищность и накал борьбы на протяжении всего сезона.

Центральным событием текущего этапа стала очная дуэль двух лидеров турнирной таблицы — команд «Розгруз» и «Парковый». Как отметил руководитель ФК «Розгруз» Максим Шуньков, этот матч является ключевым для определения будущего чемпиона, несмотря на то, что впереди у коллективов еще несколько игр.

Победа в этом противостоянии дает серьезное психологическое и турнирное преимущество. Особенность турнира — его доступность: это мужские соревнования с основной категорией 16+, но с допуском юных талантов от 14 лет при наличии родительского согласия, что позволяет растить спортивную смену.

Для жителей Подольска и всего округа чемпионат — это отличная возможность для доступного и качественного спортивного досуга. Турнир демонстрирует рост популярности футзала на локальном уровне и предоставляет игрокам разных возрастов официальную площадку для соревнований.

Ранее сообщалось, что в Городском округе Пушкинский торжественно стартовал новый спортивный сезон для школьников.