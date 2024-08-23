Самый большой в Подмосковье детский сад откроется в Мытищах

В поселке Нагорное на территории ЖК «Датский квартал» в Мытищах за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 510 мест, который станет самым большим в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания превышает семь тысяч квадратных метров, в нем три этажа. Там разместили групповые помещения для дошкольников с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковую зону и другие помещения. На прилегающей территории установили песочницы, качели, детские игровые комплексы и теневые навесы. Детский сад станет первым в новом жилом комплексе, его откроют в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.