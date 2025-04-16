«Самый вежливый маньяк России» убил более 30 девушек в Москве и Подмосковье

Следователи рассказали, как «самому вежливому маньяку России» Владимиру Миргороду удалось убить больше 30 девушек и почему часть из своих преступлений он якобы не помнит. Об этом пишет KP.RU.

Владимира Миргорода прозвали «вежливым» маньяком за то, как деликатно он общался с женщинами и девушками, которые верили ему и шли куда угодно, словно загипнотизированные. Мужчина этим умело пользовался, чтобы в удачный момент изнасиловать и расправиться с собеседницей. Обычно Миргород их душил.

В 2012 году маньяк получил срок за 16 убийств, но недавно следователи установили причастность мужчины к еще 17-ти минимум. Большую часть он охватил в Москве и Подмосковье. Несколько женщин он убил в Химках. Среди его жертв также были две несовершеннолетние, один мужчина и беременная женщина.

Далее маньяк стал проводить эксперименты: сбрасывал тела в пруд, поджигал в машинах, пытался замаскировать преступление под суицид, топил девушку в затоне, прикрывал труп в подъезде дверью. Когда он понял, что работает неосторожно, стал снова менять тактику, но в итоге совершил осечку. Произошло это в 2003-м, когда он затолкал в машину молодую москвичку, а затем жестоко поиздевался над ней у лесополосы. Девушка потеряла сознание, после чего он искалечил и ударил ее ножом. Однако пострадавшая при всех тяжелых ранениях выжила.

Примечательно, что сейчас Миргород не помнит и половины своих убийств. Общается со всеми как воспитанный человек, но, как отмечают следователи, повально врет даже в суде.

«Это же не травматические переживания, они у него наоборот, связаны с эйфорическими эмоциями, потому что он от этого получает удовольствие. Маньяк прекрасно всегда все помнит, каждую свою жертву. Единственное, что не типично — обычно, конечно, по 17 жертв разом не выдают», — объяснил судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев.

Сам маньяк не смог назвать мотивов. По его словам, срабатывал какой-то триггер, а затем он душил девушек и женщин, с которыми знакомился. Озвучить подробности своих убийств мужчина также не смог, так как якобы этого не помнит. Экспертиза же подтвердила: Миргород частично вменяем, а значит, по большей части осознавал, что делал.

КП отмечает, что на суде, где продлевали арест маньяку, он вел себя как поп-звезда. Оставался таким же деликатным, активно позировал фотографам, улыбался. Тем временем следователи продолжают свою работу. Не исключают, что за плечами «самого вежливого маньяка России» еще с десяток жертв.

Ранее сообщалось, что копейский маньяк нашел работу в психиатрической клинике.