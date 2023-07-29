«Самый жаркий месяц»: метеоролог объяснила, почему синоптики не ошиблись с прогнозом на лето

Жители столицы и Подмосковья крайне разочарованы низкой для лета температурой и участившимися ливнями. Погодные условия удивили всех, так как синоптики прогнозировали россиянам аномально жаркий сезон.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова разъяснила, почему прогноз синоптиков — не ошибка.

«Всемирная метеорологическая организация вчера, на основании данных европейского центра, сделала заключение, что этот июль станет самым жарким месяцем. Они это видели уже до окончания июля», — заявила Макарова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, июль всегда считался самым жарким месяцем в году, и текущий месяц — не исключение.

«Даже по сравнению с предыдущими июлями, этот также может стать самым жарким. Тепло распределяется по-разному и та жара, о которой мы слышим, она относится к тропикам, субтропикам, и то не ко всем. Например, в наших тропиках на побережье Черного моря это будет не самый жаркий июль», — пояснила метеоролог.

Макарова отметила, что на территории Московской области наблюдаются достаточно большие температурные контрасты.

«Где-то вполне достойная летняя температура — 26 градусов. На востоке Подмосковья — до 30 градусов. На северо-западе прохладнее — где-то 20-22 градуса. На этом фоне у нас наиболее комфортная температура, близкая к нормальной», — добавила собеседница.

Метеоролог подчеркнула, что данный июль, несмотря на обильные дожди, все равно не станет самым влажным, потому как не сравнится с этим же периодом 2020-го года.

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