Самый жаркий пункт продаж: площадка предложила инвесторам «горящий» объект под Томском

Совкомбанк выставил на продажу действующий крематорий в Томске. Объект, оцененный в 370 миллионов рублей, расположен на территории кладбища в деревне Воронино и был построен относительно недавно — в 2022 году. Этот комплекс предлагает полный спектр ритуальных услуг и представляет собой капитальное сооружение общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

В состав продаваемого имущества входят два функциональных блока: административный и санитарно-технический. Здание оснащено современным специализированным оборудованием, образующим полноценную кремационную линию, а также автономной системой отопления, которую обеспечивает газовая котельная. Несмотря на специфику бизнеса, актив демонстрирует стабильную финансовую отдачу.

По данным продавца, среднемесячная выручка крематория достигает четырех миллионов рублей, что свидетельствует о его востребованности и налаженности процессов.

