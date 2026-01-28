Самый жаркий пункт продаж: площадка предложила инвесторам «горящий» объект под Томском
На одной из популярных торговых онлайн-площадок появилось необычное предложение для инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Совкомбанк выставил на продажу действующий крематорий в Томске. Объект, оцененный в 370 миллионов рублей, расположен на территории кладбища в деревне Воронино и был построен относительно недавно — в 2022 году. Этот комплекс предлагает полный спектр ритуальных услуг и представляет собой капитальное сооружение общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров.
В состав продаваемого имущества входят два функциональных блока: административный и санитарно-технический. Здание оснащено современным специализированным оборудованием, образующим полноценную кремационную линию, а также автономной системой отопления, которую обеспечивает газовая котельная. Несмотря на специфику бизнеса, актив демонстрирует стабильную финансовую отдачу.
По данным продавца, среднемесячная выручка крематория достигает четырех миллионов рублей, что свидетельствует о его востребованности и налаженности процессов.
