Консерватор и ведущий RT Рик Санчес прокомментировал работу западных СМИ во время президентских выборов в России. Он напомнил США об их манипуляциях в 2020 году.

Западные масс-медиа обвинили Россию в авторитаризме и электоральных манипуляциях на выборах президента. В РФ, по данным ЦИК, не было никаких нарушений. Однако США и Европа все равно не признают легитимность выборов.

Санчес напомнил Западу, как в 2020 году выбирали президента США. Тогда именно демократы «поиграли с цифрами», а также вынудили уйти кандидата, который стал популярнее Джо Байдена.

«Они (демократы - прим.ред.) консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определенного кандидата, чтобы добиться как раз того результата, который им нужен. Затем партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — напомнил он.

Санчес также отметил, что СМИ Запада не умеют объективно освещать выборы президента в России. Последние материалы были откровенной «истерикой».

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