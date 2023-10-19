Санитарная авиация Подмосковья транспортировала более шестисот человек с начала года

С начала этого года санитарная авиация Московской области транспортировала более 600 человек, в том числе 389 детей. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Вертолеты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного траффика. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт» санитарная авиация может работать даже в темное время суток», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

В ведомстве уточнили, что в состав авиамедицинских бригад входят врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Чаще всего пострадавших доставляют в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска и Химок — в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.