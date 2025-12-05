Санитары леса в «многоэтажке»: лесники показали пугающе большой муравейник в Подмосковье

В лесах под Можайском сотрудники Борисовского участкового лесничества обнаружили природный объект, который смело можно назвать архитектурным шедевром мира насекомых. Как передает REGIONS , речь идет о гигантском муравейнике, чьи размеры впечатляют даже бывалых лесников.

По данным старшего участкового лесничего Натальи Чирковой, опубликовавшей фотографии находки, высота «небоскреба» составляет около 1,3-1,5 метра — почти с взрослого человека, длина — 2 метра, а ширина — 1,5 метра. Это сложное инженерное сооружение из хвои, веток и листьев расположено в районе 108-го километра Минского шоссе.

Однако ценность этой находки далеко не только в ее рекордных габаритах, которые делают муравейник заметным элементом ландшафта. Как пояснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, такие крупные и многочисленные муравейники являются живым индикатором экологического благополучия леса. Их наличие говорит о зрелости, устойчивости и здоровье лесной экосистемы. Муравьи выполняют роль незаменимых лесных «специалистов»: они рыхлят почву, улучшая ее аэрацию и водный режим, распространяют семена растений и, что критически важно, являются природными санитарами, эффективно регулируя численность насекомых-вредителей.

Такие муравейники становятся мини-экосистемами и точками жизни в лесу: зимой в их нижних, незамерзающих этажах находят укрытие мелкие животные, а птицы используют их для так называемых «муравьиных ванн», избавляясь от паразитов. Обнаружение столь крупного сооружения — прямое свидетельство того, что в этом уголке Подмосковья давно не было сильных антропогенных потрясений, пожаров или вредных выбросов, что позволило колонии развиваться на протяжении многих лет.

Экологи призывают жителей, которые могут встретить подобные сооружения во время прогулок, относиться к ним с максимальным уважением и бережностью. Разрушение муравейника — это не просто детская шалость, а нанесение прямого ущерба хрупкому лесному сообществу, восстановление которого займет долгие годы.

Ранее сообщалось, что зайцы в Керженском заповеднике побелели, несмотря на отсутствие снега.