«Саня, давай перезаряжаем»: боец СВО рассказал, каким был его командир танка

Иван Алышев был настоящим танкистом: он дослужился до командира бронированной машины и научился делать так, чтобы сослуживцы понимали его без слов. Алышев погиб под обстрелом ВСУ, но его товарищи говорят об Иване с благодарностью.

Боец Александр Т. вспоминает, как после боев за Мелитополь они отбились от своего батальона и шли с другим полком.

«В экипаже у Вани изначально командовал другой человек, а Алышев сидел на наводчике. Потом Ваня предложил пойти к нему в экипаж, а сам стал командиром», — рассказывает боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За день до гибели Алышева бойцы зашли в поселок Сладкое в ДНР. Солдаты заняли дом, где им удалось нагреть воды и помыться.

«И тут нас нашли сослуживцы из нашего батальона, которых мы потеряли. У нас с Ваней было такое воодушевление! Мы как раз пошли за дровами, а нам навстречу — командир роты. У меня такая радость, чуть ли не слезы текут, потому что спустя месяц увидеть своих дорогого стоит», — улыбается Александр.

Однако выяснилось, что буквально за два дня до этого родной батальон понес большие потери. А на следующий день погиб и Алышев — он побежал к медикам, чтобы полечить больной палец на ноге, но попал под обстрел.

«Сейчас у меня другой командир танкового, я постоянно думаю — вот повернусь направо, а там Ванька сидит с сигаретой, и полная башня дыма. Он смотрит: «Саня, давай перезаряжаем!». И ты знаешь, что от тебя требуется, но Ваня все равно дублирует команду. Но этого больше нет», — сокрушается боец.

Ранее мы рассказывали, каким семьянином был Иван Алышев.