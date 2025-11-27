Санкт-Петербург потратит рекордные 1,2 млрд рублей на новогодние украшения и мероприятия

Аналитики системы «Тендерплан» подвели итоги исследования бюджетных расходов городов-миллионников на новогоднее оформление и праздничные мероприятия. Абсолютным лидером антирейтинга стала Северная столица, затратившая на создание праздничной атмосферы беспрецедентную сумму, передает «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, бюджет Санкт-Петербурга на эти цели превысил 1,2 млрд руб. Эта цифра является рекордной за всю историю наблюдений и демонстрирует стремительный рост — за последние пять лет новогодние расходы города увеличились более чем втрое (для сравнения, в 2020 году они составляли около 402 млн руб.).

Основным организатором выступило ГКУ «Городской центр рекламы и праздников» (СПБ ГКУ «ГЦРПО»). Крупнейшие контракты были связаны с художественной подсветкой, установкой ледовых и световых инсталляций, а также масштабным оформлением ключевых городских площадей. Наибольший объем средств направлен на проведение самих праздничных мероприятий.

Москва, традиционно ассоциирующаяся с масштабными тратами, в этом году заняла второе место, выделив на новогоднее убранство 426,8 млн руб. Примечательно, что эта сумма существенно ниже прошлогоднего бюджета, который составлял 564,9 млн руб.

Челябинск оказался на третьей позиции, увеличив свои расходы до 351,4 млн руб. Среди городов, заметно увеличивших финансирование новогодних праздников, аналитики выделили Екатеринбург, Краснодар и Воронеж. В то же время такие миллионники, как Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфа и Омск, напротив, пошли по пути сокращения соответствующих статей расходов.

