Санкции, налоги, «закон Яровой»: операторы объяснили, почему тарифы будут только расти

С января 2026 года пользователи мобильной связи по всей России столкнутся с повышением абонентской платы на 8–10% по всем действующим тарифным планам. Основной причиной операторы называют возросшие операционные расходы и изменения в регуляторной политике, сообщает URA.ru .

Абоненты крупнейших операторов связи начали получать SMS-уведомления и письма на электронную почту об изменении условий договора с 1 января 2026 года. Изменения коснутся всех категорий тарифов, включая так называемые архивные, которые долгое время оставались неизменными.

По данным отраслевых экспертов, средний рост абонентской платы составит 8–10%. В абсолютных цифрах для среднестатистического тарифа стоимостью ₽500 в месяц это означает увеличение на 40–50 ₽. Для более дорогих пакетов сумма повышения будет пропорционально больше.

Среди официально названных причин повышения операторы указывают: увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), рост затрат на электроэнергию для обслуживания инфраструктуры, необходимость инвестиций в развитие сетей пятого поколения (5G) в разрешенных для этого регионах, повышение спроса на голосовые вызовы на фоне периодических ограничений в работе отдельных интернет-сервисов.

Косвенным фактором также остается зависимость от импортных комплектующих для сетевого оборудования, логистика и стоимость которых нестабильны. Специалисты рекомендуют абонентам, получившим уведомления, внимательно изучить новые условия и при необходимости рассмотреть альтернативные тарифные предложения от своего или других операторов в начале 2026 года. В соответствии с законодательством, у абонента сохраняется право расторгнуть договор без штрафных санкций в случае несогласия с новыми ценами.

