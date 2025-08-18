Сапбордистка уснула на воде и оказалась в другом районе Иркутской области

В Иркутской области произошел необычный случай: женщина, задремавшая на сапборде, была обнаружена на противоположном берегу Ангары. Об этом проинформировало региональное управление МВД в своем телеграм-канале.

Во время отдыха с мужем на берегу реки жительница Приангарья решила покататься на сапборде. Пренебрегая мерами безопасности, она отправилась в плавание без спасательного жилета, оставив телефон на берегу. Спустя два часа супруг, не сумев найти ее самостоятельно, обратился за помощью в полицию.

В сообщении говорится, что в результате ночного дрейфа женщина, начавшая свое путешествие в деревне Буреть Усольского района, неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние вниз по течению реки.

На следующее утро пропавшая россиянка вышла на связь. Дождавшись рассвета, она обратилась за помощью к рыбакам, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

