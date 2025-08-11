Саранча приземлилась на Дженнифер Лопес в ходе выступления в Казахстане
Во время выступления в Алматы на американскую поп-звезду Дженнифер Лопес приземлилось насекомое. Видеозапись инцидента певица разместила в своей соцсети.
На видео видно, как саранча опустилась прямо на грудь исполнительницы, а затем перебралась на шею. Сначала артистка не заметила незваного гостя, но потом, не прекращая петь, одним взмахом руки избавилась от насекомого.
Ролик с этим происшествием быстро распространился в интернете. Согласно информации SHOT, в сети появились объявления о продаже этой самой саранчи по цене в миллион тенге (приблизительно 150 тыс. руб.).
