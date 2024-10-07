Саратовец зарезал девушку на рабочем месте из-за отказа мириться

В Саратове мужчина зарезал возлюбленную в салоне сотовой связи. Вероятной причиной стал ее отказ идти на примирение, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

По предварительным данным, мужчина эмоционально отреагировал на заявление пассии о расставании. Он пришел помириться к ней в салон сотовой связи на ул. Строителей, где она работала консультантом. Однако усилия влюбленного оказались тщетными: возлюбленная отказалась менять решение.

Сотрудница пыталась уйти от разговора в подсобку, но мужчина догнал ее, обнял и вонзил в тело нож. От полученного ранения она скончалась на месте. Сам мужчина пытался скрыться, но по горячим следам был оперативно задержан правоохранителями.

По данным тг-канала Новости Саратова и области, подозреваемый в убийстве ранее лишал жизни супругу и был осужден за это в 2021 году. Причиной агрессии стало объявление о разводе. Отметим, что официальные органы эти сведения не комментировали.

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