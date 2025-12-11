Саратовский депутат Денисенко выразил недовольство количеством женщин-мировых судей

В Саратовской областной думе разгорелся спор вокруг гендерного состава судейского корпуса. Депутат Станислав Денисенко выразил крайнее недовольство тем, что все три вновь назначенные мировые судьи оказались женщинами, призвав их сосредоточиться на материнстве, а не на юридической карьере. Об этом сообщил sarinform.ru .

Инцидент произошел 11 декабря, когда комитет думы по местному самоуправлению согласовывал кандидатуры трех мировых судей. По сообщениям СМИ, все представленные кандидаты были женщинами. Это вызвало резкую реакцию у народного избранника.

«Женщины детородного возраста должны ориентироваться на материнство», — заявил Денисенко, комментируя ситуацию.

Он добавил, что, несмотря на масштабные государственные программы по повышению рождаемости, видимых результатов нет, а прекрасные кандидатки на судейские должности могли бы стать многодетными матерями и способствовать развитию общества.

«Когда же это исправится? [Мы хотим видеть] парней, нежели прекрасных женщин, которые должны становиться многодетными матерями и развивать наше общество», — подчеркнул депутат.

Впоследствии, в беседе с изданием «Подъем», Станислав Денисенко уточнил, что его комментарии не были направлены на оспаривание профессионализма уже работающих судей. Он заявил, что лишь задавался вопросами о причинах сложившейся ситуации с назначением новых судей.

