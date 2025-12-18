Саратовский губернатор поставил ультиматум трем руководителям медучреждений

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о необходимости уволить трех главных врачей, которые не достигли целевых показателей по кадровому обеспечению медучреждений. Соответствующее жесткое требование он высказал в ходе заседания регионального правительства, сообщил портал ИА «Взгляд-инфо».

Поводом для кадровых решений стал доклад министра здравоохранения области Владимира Дудакова о модернизации первичного звена. Он сообщил, что целевые показатели по укомплектованности кадрами в целом достигнуты, хотя проблема дефицита сохраняется: врачами учреждения обеспечены на 71,3%, а средним медицинским персоналом — на 79,5%.

Однако губернатор акцентировал внимание на руководителях, не справившихся с поставленной задачей. Роман Бусаргин заявил, что на итоговое совещание с главврачами 27 декабря не должны быть приглашены трое из них, показавших наихудшие результаты.

«Мы год об этом говорили. Те, кто не справился, пусть работают рядовыми врачами, подчеркиваю, именно рядовыми, а не переходят на должности заместителей главврача. Года было достаточно, чтобы решить эти наболевшие вопросы, задача была выполнима. Я знаю, что ряд учреждений и их руководители не приняли задачу и не достигли необходимых показателей», — сказал глава региона.

Конкретные фамилии медработников, которым грозит увольнение, в ходе выступления названы не были. Решение свидетельствует о намерении региональных властей ужесточить персональную ответственность руководителей за выполнение ключевых показателей в социальной сфере.

Ранее сообщалось, что главный врач Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Ефимов покидает свой пост.