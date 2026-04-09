«Не яйцо, а гриб»: в лесах Орехово-Зуева нашли редкий «подорожник», который сбил с толку грибников

В Белавинском лесничестве Орехово-Зуевского округа нашли нечто, напоминающее разбитое птичье яйцо. Инженер по лесовосстановлению Ксения Соколова опубликовала фото удивительной находки. Ярко-желтая чаша на тонкой ножке вызвала бурную дискуссию. Подписчики гадали: то ли гриб-мутант, то ли дрозд потерял обед. Об этом сообщает REGIONS .

Биолог Константин Сергеев поставил точку в споре. Это калосцифа блестящая — редкий весенний гриб, который из-за своей формы и цвета действительно путают с выпавшим из гнезда яйцом. Эксперт пояснил: когда гриб лежит на боку среди листвы, сходство становится почти стопроцентным. Но это не птичья потеря, а настоящий лесной деликатес для микрологов.

Сергеев добавил: калосцифа — факультативный паразит. Она может поражать семена деревьев, но чаще питается растительными остатками. В любом случае трогать ее не стоит. Гриб хоть и не ядовит, но и не съедобен. Его ценность — в красоте. Он появляется ранней весной, когда в лесу еще мало красок, и радует глаз своим оранжевым бокалом.

Для грибников Подмосковья находка стала сенсацией. Калосцифу встретишь нечасто, а уж в таком «яичном» ракурсе — тем более.

Ранее священник дал неожиданный совет именинникам.