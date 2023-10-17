Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов в Израиле

Напомним, что уже больше десяти лет бывшая солистка «Фабрики» живет в Израиле. Вместе со своим супругом, Кириллом Сафроновым, она воспитывает четырехлетнего сына Леона. Но окончательно пара эмигрировала лишь в 2022 году после начала СВО. К слову, вдвоем они не делали никаких резких высказываний по этому поводу.

Сейчас в Израиле семья уже испытала на себе, каково прятаться в бомбоубежищах. Несмотря на продолжающиеся боевые действия и военное положение, певица все же вышла на связь с подписчиками в социальных сетях. По словам Савельевой, она старается жить обычной жизнью, заниматься творчеством и семьей. Рутина, как сказала артистка, успокаивает.

Ранее мы уже писали о том, что Глюкоза вернулась из Израиля в Россию после нескольких дней, проведенных в бомбоубежище.