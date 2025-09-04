Уникальные «смурфо-грибы» нашли в Подмосковье

В подмосковных лесах, вблизи Одинцово, обнаружены удивительные грибы, похожие на персонажей из мультфильма — «смурфо-грибы». Интернет-издание REGIONS узнало у миколога Анатолия Колганова, что это за лесная диковинка, и можно ли ее есть.

Необычный сине-зеленый оттенок находки сразу привлек внимание местных жителей. Найденные грибы — это хлороцибория сине-зеленоватая. Она растет на старых пнях и поваленных деревьях, образуя небольшие чашечки, которые со временем превращаются в блюдца.

Как пояснил миколог Анатолий Колганов, удивителен не только сам гриб, но и его мицелий. Он способен окрашивать древесину в яркий сине-зеленый цвет изнутри. Это свойство, как оказалось, приносит пользу не только лесу, но и человеку.

Благодаря особому пигменту, ксилариновым кислотам, хлороцибория обладает сильными бактерицидными свойствами. Эта кислота подавляет рост бактерий, позволяя дереву дольше противостоять гниению. Таким образом, пораженная грибом древесина дольше сохраняет свою целостность, превращаясь в своего рода «природный консервант».

«Смурфо-грибы — это маленькое чудо подмосковных лесов, напоминающее о богатом разнообразии и красоте нашей природы. Найти хлороциборию в Подмосковье — большая удача для любителей тихой охоты», — добавил миколог.

Этот редкий гриб не ядовит. Тем не менее, употреблять его в пищу не рекомендуется из-за жесткой консистенции.

Примечательно, что такая изумрудная окраска хлороцибории не осталась незамеченной в истории. В эпоху Возрождения древесина, окрашенная этим грибом, высоко ценилась для создания декоративных инкрустаций и маркетри. Мастера использовали уникальный оттенок, чтобы придать своим работам изысканность и загадочный шарм.

