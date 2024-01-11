Советская примадонна Большого театра Милашкина умерла за границей

На момент смерти народной артистке СССР Тамаре Милашкиной было 89 лет, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Большой театр.

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) сообщил о смерти своей бывшей артистки. В советское время ее считали настоящей примой, на счету которой множество спектаклей.

Актриса умерла в Вене на 90-м году жизни. Пока неизвестно, что стало причиной кончины звезды. Известно, что ее похоронят в Австрии на Русском кладбище.

За плечами Тамары Милашкиной Московская государственная консерватория им. Чайковского. Ее творческий путь начался в Большом театре. Сначала артистка была в статусе стажера, а в 1958 году ее сделали солисткой. Актриса быстро добилась успехов и запомнилась по ролям в «Пиковой даме», «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Мазепе», «Тоске» и других постановках. В опере Милашкина выступала до 1990 года, а потом покинула страну вслед за мужем, исполнителем Владимиром Атлантовым. Большой театр принес ему свои соболезнования в связи с утратой.

Ранее сообщалось, что умер легендарный артист Юрий Соломин.