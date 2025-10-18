Саудовская Аравия ввела новые медицинские требования для паломников хаджа

Власти Саудовской Аравии ввели обязательное медицинское обследование для всех желающих совершить хадж. Подтверждение здоровья оформляется через специализированную цифровую платформу «Nusuk Masar» и требуется для получения визы. Об этом сообщает издание Pronedra .

Теперь все туроператоры и представительства по организации паломничества обязаны проводить углубленное медицинское обследование потенциальных участников. Цель нововведения — обеспечить безопасность массового скопления верующих, предотвратить ухудшение состояния здоровья участников и ограничить распространение инфекционных заболеваний.

К числу заболеваний, препятствующих участию в хадже, относятся: тяжелые формы почечных патологий, требующие регулярного диализа; сердечные болезни с одышкой при минимальной нагрузке; хронические легочные заболевания с необходимостью кислородотерапии; цирроз печени с выраженной печеночной недостаточностью; тяжелые психиатрические и неврологические нарушения; дементивные процессы старческого возраста; поздняя беременность или высокие риски осложнений; активные инфекционные заболевания, включая открытую форму туберкулеза и вирусные геморрагические лихорадки; прогрессирующие злокачественные опухоли на этапе интенсивной терапии.

Обновленные правила направлены на то, чтобы каждый паломник мог безопасно совершить ритуалы хаджа и минимизировать медицинские риски во время пребывания в священных местах.

