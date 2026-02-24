Сажать или не сажать: точные даты посева томатов для дачников Московской области

Подмосковные дачники уже сейчас начинают готовиться к новому сезону: закупают семена, планируют грядки и высчитывают оптимальные сроки посева. Корреспондент REGIONS поговорил с агрономом Андреем Воробьевым и главным садоводом России Октябриной Ганичкиной, чтобы выяснить, когда лучше сажать томаты на рассаду и какие сорта гарантированно порадуют урожаем в условиях средней полосы.

По словам агронома, ключевой фактор при выборе сроков посева — место будущего проживания растений. Для высокорослых сортов, которые планируется выращивать в теплице, семена рекомендуется высевать в середине марта. Низкорослые томаты для защищенного грунта можно сажать в начале апреля. Если же рассада предназначена для открытого грунта, оптимальное время — конец марта или начало апреля.

Воробьев пояснил, что при расчете сроков нужно отталкиваться от возраста рассады: от момента всходов до высадки на постоянное место должно пройти 40–60 дней. Для теплиц этот период короче, для открытого грунта — длиннее, с поправкой на погодные условия.

Эксперт также поделился практическими советами по выращиванию крепкой рассады. Лучше всего сеять томаты сразу в отдельные стаканчики, чтобы избежать пикировки и травмирования корней. Почву можно использовать как покупную — универсальный грунт, так и приготовить самостоятельно, смешав торф с перегноем в пропорции 2:1. Для нормального развития сеянцам необходимо обеспечить максимум света и поддерживать температуру воздуха на уровне 18–19 градусов тепла.

Главный садовод России Октябрина Ганичкина в беседе с REGIONS порекомендовала подмосковным огородникам для теплиц выбирать высокорослые сорта. В числе фаворитов — гибриды «Челси F1» и «Вано F1», а также проверенные временем «Дороти», «Бычье сердце» и «Черный принц». Эти томаты при правильном уходе дают стабильный урожай даже в условиях капризного климата средней полосы.

Ранее сообщалось, что китайские ученые вывели томаты с запахом попкорна с помощью CRISPR.