Сбер назвал Днепропетровск столицей телефонных мошенников
Кузнецов: в Днепропетровске сконцентрированы около 400 колл-центров мошенников
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Город Днепропетровск, что пока еще на Украине, стал самой настоящей столицей мошеннических колл-центров, поведал в беседе с РИА Новости на полях прошедшего на днях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Как подчеркнул собеседник журналистов, только сегодня их там насчитывается более 350 таких стационаров.
По информации от Кузнецова, преступники находят поддержку у украинских властей, которые предоставляют им помещения и услуги. Также в Днепропетровской области проживает значительное количество людей, говорящих на русском языке с едва заметным украинским акцентом.
«Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах», — отметил зампред правления Сбербанка.
Кузнецов подчеркнул, что все контакт-центры обладают эффективной структурой и используют централизованные платформы для управления. Эти платформы и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) находятся за пределами России, в том числе в европейских странах, уточнил он.
«Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус», — добавил представитель Сбера.
Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили об украинских мошенниках, выдающих себя за сотрудников МФЦ.