Сбер назвал Днепропетровск столицей телефонных мошенников

Город Днепропетровск, что пока еще на Украине, стал самой настоящей столицей мошеннических колл-центров, поведал в беседе с РИА Новости на полях прошедшего на днях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как подчеркнул собеседник журналистов, только сегодня их там насчитывается более 350 таких стационаров.

По информации от Кузнецова, преступники находят поддержку у украинских властей, которые предоставляют им помещения и услуги. Также в Днепропетровской области проживает значительное количество людей, говорящих на русском языке с едва заметным украинским акцентом.

«Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах», — отметил зампред правления Сбербанка.

Кузнецов подчеркнул, что все контакт-центры обладают эффективной структурой и используют централизованные платформы для управления. Эти платформы и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) находятся за пределами России, в том числе в европейских странах, уточнил он.

«Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус», — добавил представитель Сбера.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили об украинских мошенниках, выдающих себя за сотрудников МФЦ.