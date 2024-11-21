Сбербанк: мошенники используют гибридный способ воздействия на людей

Мошенники применяют комплексный подход к обману, сочетая классические методы манипуляции с современными цифровыми технологиями, что превращает обман в «кибермистификацию». Об этом заявил Сергей Велигодский, директор департамента борьбы с мошенничеством Сбербанка, передает РИА Новости.

Злоумышленники иногда используют дипфейки — подделанные изображения и голоса, чтобы завоевать доверие своих жертв. Сбербанк активно противодействует таким схемам, отметил представитель банка.

У банка есть эффективные инструменты для обнаружения дипфейков. Кроме того, антимошенническая система Сбера объединяет более 30 партнеров, которые обмениваются данными о рисках, связанными с клиентами. Эта система автоматически выявляет и блокирует мошеннические действия, включая те, что произошли под контролем преступников, независимо от использования дипфейков.

Он также подчеркнул значимость повышения уровней киберграмотности среди россиян и отметил, что традиционные подходы к информированию клиентов больше не действуют.

Ранее сообщалось, что россияне «подарили» украинским мошенникам в 2024 году более 135 млрд руб.