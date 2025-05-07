Сбербанк предупредил о сбоях в мобильном приложении в Москве
Сбербанк сообщил о возможных сбоях в мобильном приложении
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Крупнейший российский банк, Сбербанк (MOEX: SBER), уведомил своих клиентов о вероятных перебоях в работе мобильного приложения на территории Москвы и Подмосковья. Информация об этом была распространена посредством СМС-рассылки.
Клиентам, желающим провести банковские операции, рекомендуется воспользоваться Wi-Fi соединением или отложить транзакцию на более позднее время.
Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, почему в столице наблюдаются периодические проблемы с сотовой связью.