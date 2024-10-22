Сбербанк выпустил очередное приложение для смартфонов на iOS
В AppStore появилось новое приложение Сбербанка
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Сбербанк объявил о запуске очередного приложения для пользователей iOS, предлагающего расширенный функционал для управления финансами и более удобного взаимодействия с банком.
Новое приложение предоставляет клиентам доступ к улучшенным услугам, включая анализ расходов, онлайн-заявки на кредиты и возможность дистанционного обслуживания.
Приложение называется «Бюджет онлайн». Для регистрации в нем клиенты должны предоставить номер действующей карты банка.
В пресс-службе финансового учреждения отметили, что до конца 2024 года новых версий банковского приложения не будет. В Сбербанке также предупредили о мошенничестве, связанном с приложением, и призвали своих клиентов быть бдительными и осторожными.
Ранее сообщалось, что ФАС признала Сбербанк нарушителем закона о рекламе.