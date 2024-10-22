Сбербанк выпустил очередное приложение для смартфонов на iOS

Сбербанк объявил о запуске очередного приложения для пользователей iOS, предлагающего расширенный функционал для управления финансами и более удобного взаимодействия с банком.

Новое приложение предоставляет клиентам доступ к улучшенным услугам, включая анализ расходов, онлайн-заявки на кредиты и возможность дистанционного обслуживания.

Приложение называется «Бюджет онлайн». Для регистрации в нем клиенты должны предоставить номер действующей карты банка.

В пресс-службе финансового учреждения отметили, что до конца 2024 года новых версий банковского приложения не будет. В Сбербанке также предупредили о мошенничестве, связанном с приложением, и призвали своих клиентов быть бдительными и осторожными.

Ранее сообщалось, что ФАС признала Сбербанк нарушителем закона о рекламе.