В Астраханской области сделали жуткую находку в яме с мазутом

На севере Астраханской области нашли тело мужчины в мазутной яме. Жуткую находку сделали рядом с котельной в городе Знаменск, сообщил портал «Пункт А».

Погибшим оказался 45-летний работник этой же котельной. Он пропал без вести еще 23 января во время своей рабочей смены. Тело россиянина обнаружили только 6 февраля в технической яме, где хранился мазут.

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области проводит доследственную проверку по факту инцидента. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мазутные ямы, подобные этой, являются наследием прошлого, когда многие котельные отапливались мазутом. После перевода на иные виды топлива эти технические сооружения часто оставались на территории. Местные жители ранее неоднократно сообщали, что в такие ямы проваливались бездомные собаки.

