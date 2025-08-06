Немецкая политэмигрантка Лиана Килинч, получившая российское гражданство за помощь Донбассу, резко высказалась о ФРГ. По ее словам, современная Германия открыто следует принципам нацизма. В интервью радио KP.RU она привела доказательства системной русофобии в ФРГ и рассказала, как Запад десятилетиями готовил украинский кризис.

Килинч, родившаяся в ГДР в 1972 году, опровергла мифы о «тоталитарном» характере восточногерманского государства. Она напомнила, что дети с 3-4 лет получали бесплатное образование в спортивных и музыкальных школах, а виллы руководителей ГДР были скромнее, чем дома современных депутатов ландтагов. Особое возмущение у женщины вызывает «штрафная пенсия» для бывших сотрудников госструктур ГДР — своеобразное наказание за социалистическое прошлое.

Говоря о событиях 1990 года, Килинч использует термин «аннексия». Она заявила, что тогда никакого референдума не было. Западные спецслужбы финансировали протесты, а затем уничтожили промышленность ГДР. В 1993 году в Галле переработали в бумагу 80 миллионов книг. Килинч подчеркнула, что аналогичный процесс сейчас идет на Украине, где власти уничтожают советское наследие.

«Бандеровцев на Украине спонсировали структуры ФРГ. И это началось не в 2014-м. Незадолго до окончания Великой Отечественной войны, когда Красная Армия подходила к границам Польши, более 40 тысяч бандеровских активистов были эвакуированы на Запад. Знаете, где в годы холодной войны находилась штаб-квартира украинских националистов? В Мюнхене», — рассказала собеседница.

Активистка раскрыла и шокирующие детали западной поддержки украинского национализма. Она с 2015 года помогала Донбассу через организацию «Мост Мира», став свидетелем военных преступлений ВСУ. По ее словам, украинские военные лишали людей еды и лекарств, били по инфраструктуре и не только.

В 2022 году за помощь России Килинч стала жертвой политических репрессий. Ее арестовали за флаг ДНР в Трептов-парке, возбудили уголовное дело за букву Z на грузовике.

«До сих пор германские политики мечтают возродить генеральный план «Ост», поработить и расчленить Россию на тысячи маленьких территорий», — добавила собеседница.

Также Килинч отметила, что дети воспитываются в атмосфере русофобии, в СМИ следуют агрессивной западной пропаганде. Причин уехать у активистки было множество: от политических мотивов до несогласия с действующим в ФРГ режимом.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России комик развеял мифы о качестве медицины в Европе.