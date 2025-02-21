Сбежавшая из России экс-ведущая «Вестей» подала в суд на Роскомнадзор
Переехавшая в Чехию бывшая ведущая «Вестей» Курбангалеева подала в суд на РКН
Фото: [youtube.com/@farida38173]
Бывшая ведущая канала «Россия 1» Фарида Курбангалеева* решила попытаться засудить Роскомнадзор, сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы.
Журналистка обвиняется в публичных призывах к терроризму и дискредитации армии России. По соответствующим уголовным делам ее заочно арестовали на два месяца. По словам самой бывшей ведущей российского канала, к ее родителям в Казани якобы заходили следователи.
После такого сама Курбангалеева планирует разрешить ситуацию через суд, чтобы оспорить решение органов государственной власти и военного управления. Иск получили 19 февраля, ответчиком выступает Роскомнадзор. Суть требований при этом не уточняется. Также неизвестно, когда суд может назначить заседание.
Напомним, экс-ведущая ВГТРК сообщала, что Россия потребовала от Чехии ее экстрадиции.
*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признана Минюстом РФ иноагентом