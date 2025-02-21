Сбежавшая из России экс-ведущая «Вестей» подала в суд на Роскомнадзор

Журналистка обвиняется в публичных призывах к терроризму и дискредитации армии России. По соответствующим уголовным делам ее заочно арестовали на два месяца. По словам самой бывшей ведущей российского канала, к ее родителям в Казани якобы заходили следователи.

После такого сама Курбангалеева планирует разрешить ситуацию через суд, чтобы оспорить решение органов государственной власти и военного управления. Иск получили 19 февраля, ответчиком выступает Роскомнадзор. Суть требований при этом не уточняется. Также неизвестно, когда суд может назначить заседание.

Напомним, экс-ведущая ВГТРК сообщала, что Россия потребовала от Чехии ее экстрадиции.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признана Минюстом РФ иноагентом