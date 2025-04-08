Сбежавшая из России Пугачева заработала на военных песнях сотни тысяч рублей

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU предположил , сколько могла за шесть дней заработать певица Алла Пугачева на YouTube на двух авторских военных песнях.

Алла Борисовна выпустила две военные песни «Мама» и «Поцелуй войны», которые за считанные дни набрали 2,7 млн просмотров на YouTube. С этого она получила солидную сумму, которая в перспективе может увеличиться вслед за прослушиваниями.

Как напомнил продюсер, видеохостинг не позволяет монетизировать творчество аккаунтам из России, но в случае с Пугачевой все проще: она живет за границей. Дворцов предположил, что новые композиции помогли певице заработать уже сотни тысяч рублей.

«Соответственно, только на западной платформе Пугачева могла заработать приблизительно около 200-300 тысяч рублей», — заявил Дворцов.

Как отмечают обозреватели, песни Аллы Пугачевой пришлись по душе публике. В основном многие приняли тепло новое творчество.

Напомним, что уже три года Алла Пугачева с семьей проживают в Израиле и на Кипре. В Россию певица приезжала несколько раз по делам и на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о беглой Алле Пугачевой.