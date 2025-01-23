Сбежавшая из России Ротару не смогла продать элитную квартиру в Москве

Артистка София Ротару пыталась продать трехкомнатную квартиру в Москве за 70 млн рублей, а позже снизила цену до 65 млн рублей. Однако покупателей так и не нашлось, пишет KP.RU .

София Ротару перебралась в Италию, на остров Сардиния. Там у звезды вилла за четыре миллиона евро на берегу моря. Как считает продюсер Евгений Морозов, артистка не нуждается в выступлениях, так как за свою карьеру в России накопила достаточно.

Однако обозреватели отмечают, что у Ротару достаточно накоплений, чтобы безбедно жить за границей и обеспечивать внуков. Полагают, что возвращаться певица в Россию не собирается, так как выставила свою недвижимость на продажу.

Известно, что в историческом центре Москвы у Ротару есть трехкомнатная квартира на Зоологической улице, которую ей когда-то выделил мэр Юрий Лужков. В риэлторском объявлении жилье описали как уютное и со светлой энергетикой. Там кухня-столовая на 16 метров, а также огромная лоджия. Последняя цена — 65 млн рублей.

«Но покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи. Они с сыном наняли женщину, которая присматривает за квартирой. Она будет приходить два раза в месяц и делать уборку», — рассказала KP.RU приятельница певицы.

«Комсомолка» отметила, что также у Ротару есть отель «Вилла София» в Ялте. Элитная гостиница стоит на продаже несколько лет. Цена в 25 млн евро (2 млрд 650 млн рублей) оказалась слишком не привлекательной. Местные власти хотят национализировать гостиницу певицы, однако пока подвижек нет, как и с крымской дачи.

Ранее сообщалось, что квартиру Ротару в Москве призвали конфисковать в пользу государства.