Татьяна Лазарева задолжала государству почти 43 тыс. руб.

Телеведущая Татьяна Лазарева*, имеющая статус иностранного агента, накопила долг перед государством в размере около 43 тыс. руб. из-за неоплаченных судебных штрафов, сообщило РИА Новости.

Практически год телеведущая игнорирует оплату штрафа, назначенного за административное нарушение. Суммарная задолженность Лазаревой, с учетом исполнительского сбора, достигла 42 800 руб.

Уголовное дело против телеведущей возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду, совершенные с использованием СМИ или интернета. Ей может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Причиной уголовного преследования стало интервью, данное Лазаревой в августе 2023 года, где она допустила возможность террористических атак на российские города с применением дронов, что было расценено как публичное оправдание терроризма. В настоящее время она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд взыскал долги с певицы Максаковой по иску ФНС.

*Лицо, признанное иностранным агентом в РФ.