Сбежавшая Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес в России

Как передает Mash, принадлежавший осудившей СВО исполнительнице бутик женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге, который Брежнева открыла на паях с дизайнером Ханной Хмелевой, больше не является ее собственностью.

Сообщается, сразу же после бегства из России Брежнева забросила управление бутиком и перестала заниматься раскруткой магазина. Исходя из сложившейся ситуации, ее приятельница Хмелева стала полноправной и единственной владелицей ООО «Майсизонс».

«А ведь на берегу договаривались: Вера отвечает за раскрутку, Ханна берет на себя остальные заботы. Теперь же Хмелева — единоправная хозяйка модного бутика. А ООО Брежневой закрыли за долги», - приводится в публикации.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала в соцсетях результат теста на ВИЧ с одной полоской.