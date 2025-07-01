Сбежавшего из дома школьника задержали при попытке уехать в другой город

Подросток из Новокузнецка решил кардинально сменить обстановку — без ведома родителей он отправился на автовокзал и купил билет в другой город. Бдительные горожане и правоохранители помогли вернуть мальчика домой, пишет VSE42.Ru .

План молодого человека мог бы осуществиться, если бы не бдительность контролера автобуса, которая заметила одинокого юношу и сообщила в полицию.

Росгвардейцы из Осинников отреагировали на информацию. Они проверили все автобусы на вокзале и нашли школьника в одном из них. Как выяснилось, подросток сначала просто отправился гулять, а затем, не предупредив мать, решил уехать в другой город.

По данным Росгвардии Кузбасса, инцидент завершился благополучно — подростка передали матери в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что полуголая девушка пыталась сбежать от незнакомого мужчины, который силой тащил ее в квартиру.