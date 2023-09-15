Сбежавшего от хозяина в Зарайске попугая Кешу вернули домой

Попугай Кеша из Зарайска, который сбежал от своего хозяина Эдуарда Галтвина и поселился в сквере возле ДК им. В. Н. Леонова, вернулся домой. Об этом сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь».

По данным издания, хозяин решил заманить попугая в клетку с помощью еды — семечек, орехов, чеснока, перца чили и яблок. С едой он вместе с сыном отправился в сквер, где на дереве была обнаружена птица. Однако эта стратегия не сработала. Тогда хозяин заманил его грецкими орехами. В какой-то момент Кеша забрался в клетку и был пойман. С помощью сотрудников ДК им. В. Н. Леонова клетку с попугаем погрузили в автомобиль и увезли домой.

Ранее Галтвин говорил, что у попугая непростой характер. Он хорошо ладил только с хозяином и его младшим сыном.